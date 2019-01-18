YUKO із піснею GALYNA GULIALA боротиметься за право представляти Україну на Євробаченні 2019. Факти ICTV пропонують ближче познайомитися з творчістю гурту.

Одними з конкурсантів нацвідбору на Євробачення 2019 став гурт YUKO.

Нацвідбір на Євробачення 2019: YUKO – GALYNA GULIALA

Група братиме участь в нацвідборі з україномовною піснею GALYNA GULIALA.

GALYNA GULIALA Ой у лузі-лузі калина стояла Ой да під калиной Галина гуляла Ой да під калиной Галина гуляла Вона усіх хлопців Та й причарувала Ой да ні в одному Нічого не шкодить Ой да він до неї Щовечора ходить Ой ти дівчино Лиця рум’яного Прийми мене на ніч Ой да молодого Ой у лузі калина стояла Галина гуляла Ой у лузі, ой у лузі Ой у лузі Галина гуляла Ой ти дівчино Лиця рум’яного Прийми мене на ніч Ой да молодого Ой та дівчина Козака любила Сама вранці стала Його не збудила

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Історія групи

YUKO – українська група, що складається з фольклористки Юлії Юріної і мультиінструменталіста Стаса Корольова.

Група існує два роки і поєднує в своїй творчості фольклор і сучасну музику. За час свого існування випустила дев’ять альбомів і кожен з них отримав високу оцінку критиків і увійшов в топи найкращих українських альбомів року за версією більшості українських ЗМІ.

Минулого року YUKO виступили на фестивалях Польщі та Угорщини і отримали там гарячу підтримку.

В Україні YUKO грали на одній сцені з Gorillaz, Gus Gus, Kaleo, Massive Attack і випустили пісню Stay Open, створену разом з Diplo і MØ.

Також вони отримали нагороду найкращої молодої групи від APPS MUSIC x SZIGET Awards.

YUKO не схожі на інших через свою самобутність – багато їхніх пісень створені з використанням автентичних фольклорних текстів. Артисти самостійно пишуть пісні, аранжування і роблять продакшн.

Для нацвідбору на Євробачення YUKO вибрали пісню зі свого нового альбому DURA – GALYNA GULIALA. Група вирішила не створювати під конкурс пісню і не використовувати англійську мову, оскільки це вдарить по самобутності музики і перекреслить справжність фольклорного тексту.

Нагадаємо, цього року за можливість представляти Україну на конкурсі Євробачення 2019 змагатимуться 16 учасників.

Фото: yukoua/Instagram.