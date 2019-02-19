Українська зірка Вєрка Сердючка виступить в Тель-Авіві на пісенному конкурсі Євробачення 2019 в якості запрошеного гостя.

Українська зірка Вєрка Сердючка виступить в Тель-Авіві на пісенному конкурсі Євробачення 2019 в якості запрошеного гостя, пише Новий канал.

На Євробаченні виступлять артисти з 42 країн-учасниць.

Також традиційно на сцені з’явиться і світова знаменитість. У 2016 році на Євробаченні виступив Джастін Тімберлейк, а цього року всі милуватимуться Вєркою Сердючкою.

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Цю інформацію Андрій Данилко розповів під час запису другого півфіналу національного відбору 16 лютого.

Про те, яку пісню заспіває Вєрка Сердючка не повідомляється.

Нагадаємо, 23 лютого, відбудеться фінал національного відбору на Євробачення 2019, і українці дізнаються хто ж буде представляти країну в Ізраїлі.

Фото: an.danilko