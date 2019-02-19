YUKO з піснею GALYNA GULIALA виступить в фіналі відбору на Євробачення під номером 2. Факти ICTV пропонують ближче познайомитися з творчістю групи.
Одними з конкурсантів нацвідбору на Євробачення 2019 став гурт YUKO.
Нацвідбір на Євробачення 2019: YUKO – GALYNA GULIALA
Група бере участь у нацвідборі з україномовною піснею GALYNA GULIALA. За результатами голосування суддів і глядачів в першому півфіналі відбору на Євробачення 2019, група вийшла в фінал, набравши 13 балів.
|GALYNA GULIALA
|Ой у лузі-лузі калина стояла
Ой да під калиной
Галина гуляла
Ой да під калиной
Галина гуляла
Вона усіх хлопців
Та й причарувала
|Ой да ні в одному
Нічого не шкодить
Ой да він до неї
Щовечора ходить
Ой ти дівчино
Лиця рум’яного
Прийми мене на ніч
Ой да молодого
|Ой у лузі калина стояла
Галина гуляла
Ой у лузі, ой у лузі
Ой у лузі
Галина гуляла
Ой ти дівчино
Лиця рум’яного
Прийми мене на ніч
Ой да молодого
Ой та дівчина
Козака любила
Сама вранці стала
Його не збудила
Історія групи
YUKO – українська група, що складається з фольклористки Юлії Юріної і мультиінструменталіста Стаса Корольова.
Група існує два роки і поєднує в своїй творчості фольклор і сучасну музику. За час свого існування випустила дев’ять альбомів і кожен з них отримав високу оцінку критиків і увійшов в топи найкращих українських альбомів року за версією більшості українських ЗМІ.
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Минулого року YUKO виступили на фестивалях Польщі та Угорщини і отримали там гарячу підтримку.
В Україні YUKO грали на одній сцені з Gorillaz, Gus Gus, Kaleo, Massive Attack і випустили пісню Stay Open, створену разом з Diplo і MØ.
Також вони отримали нагороду найкращої молодої групи від APPS MUSIC x SZIGET Awards.
YUKO не схожі на інших через свою самобутність – багато їхніх пісень створені з використанням автентичних фольклорних текстів. Артисти самостійно пишуть пісні, аранжування і роблять продакшн.
Для нацвідбору на Євробачення YUKO вибрали пісню зі свого нового альбому DURA – GALYNA GULIALA. Група вирішила не створювати під конкурс пісню і не використовувати англійську мову, оскільки це вдарить по самобутності музики і перекреслить справжність фольклорного тексту.
Нагадаємо, цього року за можливість представляти Україну на конкурсі Євробачення 2019 змагатимуться 16 учасників.
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Фото: yukoua/Instagram.