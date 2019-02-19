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YUKO – фіналісти національного відбору на Євробачення 2019

YUKO з піснею GALYNA GULIALA виступить в фіналі відбору на Євробачення під номером 2. Факти ICTV пропонують ближче познайомитися з творчістю групи.

yuko на евровидении

Одними з конкурсантів нацвідбору на Євробачення 2019 став гурт YUKO.

Нацвідбір на Євробачення 2019: YUKO – GALYNA GULIALA

Група бере участь у нацвідборі з україномовною піснею GALYNA GULIALA. За результатами голосування суддів і глядачів в першому півфіналі відбору на Євробачення 2019, група вийшла в фінал, набравши 13 балів.

GALYNA GULIALA
Ой у лузі-лузі калина стояла

Ой да під калиной

Галина гуляла

Ой да під калиной

Галина гуляла

Вона усіх хлопців

Та й причарувала
Ой да ні в одному

Нічого не шкодить

Ой да він до неї

Щовечора ходить

Ой ти дівчино

Лиця рум’яного

Прийми мене на ніч

Ой да молодого
Ой у лузі калина стояла

Галина гуляла

Ой у лузі, ой у лузі

Ой у лузі

Галина гуляла

 

 

Ой ти дівчино

Лиця рум’яного

Прийми мене на ніч

Ой да молодого

Ой та дівчина

Козака любила

Сама вранці стала

Його не збудила

 

Історія групи

YUKO – українська група, що складається з фольклористки Юлії Юріної і мультиінструменталіста Стаса Корольова.

Група існує два роки і поєднує в своїй творчості фольклор і сучасну музику. За час свого існування випустила дев’ять альбомів і кожен з них отримав високу оцінку критиків і увійшов в топи найкращих українських альбомів року за версією більшості українських ЗМІ.

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Минулого року YUKO виступили на фестивалях Польщі та Угорщини і отримали там гарячу підтримку.

В Україні YUKO грали на одній сцені з Gorillaz, Gus Gus, Kaleo, Massive Attack і випустили пісню Stay Open, створену разом з Diplo і MØ.

Також вони отримали нагороду найкращої молодої групи від APPS MUSIC x SZIGET Awards.

YUKO не схожі на інших через свою самобутність – багато їхніх пісень створені з використанням автентичних фольклорних текстів. Артисти самостійно пишуть пісні, аранжування і роблять продакшн.

Для нацвідбору на Євробачення YUKO вибрали пісню зі свого нового альбому DURA – GALYNA GULIALA. Група вирішила не створювати під конкурс пісню і не використовувати англійську мову, оскільки це вдарить по самобутності музики і перекреслить справжність фольклорного тексту.

Нагадаємо, цього року за можливість представляти Україну на конкурсі Євробачення 2019 змагатимуться 16 учасників.

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Фото: yukoua/Instagram.

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