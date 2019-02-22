У фінал національного відбору на Євробачення 2019 Джамала виконає свій новий сингл Solo.

Фінал національного відбору на Євробачення 2019 відбудеться вже цієї суботи, 22 лютого.

Двома родзинками шоу стануть виступи української співачки Джамали і представника Франції Білал Ассані, якого букмекери називають фаворитом цьогорічного конкурсу.

Джамала і Bilal Hassani вийдуть на сцену поки представники компанії PWC будуть рахувати голоси глядачів, які вони віддадуть за шістку конкурсантів.

Джамала виконає свій новий сингл Solo, який вона записала разом із трьома американськими сонграйтерами на чолі з саундпродюсером і композитором Брайаном Тоддом.

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Француз Білал Ассані заспіває свою конкурсну пісню Roi (Король).

До слова, дізнайтеся, де дивитися фінал нацвідбору на Євробачення 2019.