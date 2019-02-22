PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Музика / У фіналі нацвідбору на Євробачення заспівають Джамала і Білал Ассані/

У фіналі нацвідбору на Євробачення заспівають Джамала і Білал Ассані

У фінал національного відбору на Євробачення 2019 Джамала виконає свій новий сингл Solo.

У фіналі нацвідбору на Євробачення заспівають Джамала і Білал Ассані

Фінал національного відбору на Євробачення 2019 відбудеться вже цієї суботи, 22 лютого.

Двома родзинками шоу стануть виступи української співачки Джамали і представника Франції Білал Ассані, якого букмекери називають фаворитом цьогорічного конкурсу.

Джамала  і Bilal Hassani вийдуть на сцену поки представники компанії PWC будуть рахувати голоси глядачів, які вони віддадуть за шістку конкурсантів.

Джамала виконає свій новий сингл Solo, який вона записала разом із трьома американськими сонграйтерами на чолі з саундпродюсером і композитором Брайаном Тоддом.

Читайте: Фіналісти відбору на Євробачення 2019: всі учасники

Француз Білал Ассані заспіває свою конкурсну пісню Roi (Король).

До слова, дізнайтеся, де дивитися фінал нацвідбору на Євробачення 2019.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Anna-Maria – фіналісти національного відбору на Євробачення 2019
KAZKA – фіналісти національного відбору на Євробачення 2019
Brunettes Shoot Blondes – фіналісти нацвідбору на Євробачення 2019
MARUV – фіналістка національного відбору на Євробачення 2019
YUKO – фіналісти національного відбору на Євробачення 2019
Freedom jazz – фіналісти відбору на Євробачення 2019
Хто представить Україну на Євробаченні 2019 (ГОЛОСУВАННЯ)
Албанію на Євробаченні 2019 представить Йоніда Малічі
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка