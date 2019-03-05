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Сеітов: Київ – надконцептуальне місце для кліпмейкерів

Кліпмейкер Айсултан Сеітов дав інтерв’ю Юрію Дудю, в якому похвалив Київ, як майданчик для зйомок відео.

Сеітов: Київ – надконцептуальне місце для кліпмейкерів

Айсултан Сеітов дав інтерв’ю Юрію Дудю, в якому назвав Київ надконцептуальним місцем для кліпмейкерів.

Режисер нагадав, що одні зі своїх останніх кліпів до Києва приїжджали знімати американські топ-зірки Майлі Сайрус і The Weeknd. На що Дудь здивовано перепитав: – Серйозно?!

– Київ – це зараз надконцептуальне місце, куди усі летять. Я один раз працював у Києві. Це чудове місце для зйомок. Я дуже радий, що у них так усе це запустилося – стільки людей прилітає, стільки знімають, – розповів Сеітов.

22-річний казахстанський режисер Айсултан Сеітов знімає кліпи для зірок російського та американського репу, а також працював із українським виконавцем Іваном Дорном (знімав відео на пісню Африка).

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До слова, нещодавно французька співачка Ванесса Параді випустила кліп, знятий у Києві.

Фото: Айсултан Сеітов

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