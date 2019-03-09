Міжнародний день діджея – це не офіційне свято, але важлива у всьому світі благодійна подія, яка відбувається з 2002 року.
Щороку представники музичної індустрії влаштовують благодійні акції для допомоги дитячим організаціям.
Протягом декількох років традицію благодійності підтримують відомі музичні ЗМІ, такі як: MTV, Radio 1, Galaxy, Mixmag, DJ, Muzik, Hello, Face, Loaded та FHM, а також зірки міжнародної танцювальної сцени.
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Не забудьте привітати знайомих діджеїв з їхнім Днем, так як ці хлопці своєю музикою роблять наше життя кращим.
* * *
Музика дзвенить до ранку,
Дзвін келихів, танці —
А сьогодні День діджея –
Веселіться, братці!
* * *
Ми професію діджея
Підкорили вже давно.
Гуру дисків і вінілу –
Спати точно не дамо!
* * *
Ти почуття ритму держиш у крові,
І стиль твій просто відпад!
Вітаю тебе від душі,
Бажаю найвищих нагород.
* * *
Ти тусовки веди з натхненням,
Запалюй від душі.
Щоб усі кричали “Гей!”
Зі святом тебе, діджей!
* * *
Бажаємо роботи відмінні сети,
Щоб ритми окриляли серця,
Щоб музика голосно й довго звучала!
А робота діджея не мала кінця!
Нагадаємо, відомий французький діджей Busy P зняв кліп на пісню Genie в Києві.
Фото: richiehawtin