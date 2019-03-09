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СМС-привітання з Днем діджея

Міжнародний день діджея – це не офіційне свято, але важлива у всьому світі благодійна подія, яка відбувається з 2002 року.

СМС-привітання з Днем діджея

Щороку представники музичної індустрії влаштовують благодійні акції для допомоги дитячим організаціям.

Протягом декількох років традицію благодійності підтримують відомі музичні ЗМІ, такі як: MTV, Radio 1, Galaxy, Mixmag, DJ, Muzik, Hello, Face, Loaded та FHM, а також зірки міжнародної танцювальної сцени.

Читайте: День діджея: найкращі привітання у прозі

Не забудьте привітати знайомих діджеїв з їхнім Днем, так як ці хлопці своєю музикою роблять наше життя кращим.

* * *

Музика дзвенить до ранку,
Дзвін келихів, танці —
А сьогодні День діджея –
Веселіться, братці!

* * *

Ми професію діджея
Підкорили вже давно.
Гуру дисків і вінілу –
Спати точно не дамо!

* * *

Ти почуття ритму держиш у крові,
І стиль твій просто відпад!
Вітаю тебе від душі,
Бажаю найвищих нагород.
* * *

Ти тусовки веди з натхненням,
Запалюй від душі.

Щоб усі кричали “Гей!”
Зі святом тебе, діджей!

* * *

Бажаємо роботи відмінні сети,
Щоб ритми окриляли серця,

Щоб музика голосно й довго звучала!

А робота діджея не мала кінця!

Нагадаємо, відомий французький діджей Busy P зняв кліп на пісню Genie в Києві.

Фото: richiehawtin

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