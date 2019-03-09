Міжнародний день діджея – це не офіційне свято, але важлива у всьому світі благодійна подія, яка відбувається з 2002 року.

Щороку представники музичної індустрії влаштовують благодійні акції для допомоги дитячим організаціям.

Протягом декількох років традицію благодійності підтримують відомі музичні ЗМІ, такі як: MTV, Radio 1, Galaxy, Mixmag, DJ, Muzik, Hello, Face, Loaded та FHM, а також зірки міжнародної танцювальної сцени.

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Не забудьте привітати знайомих діджеїв з їхнім Днем, так як ці хлопці своєю музикою роблять наше життя кращим.

* * *

Музика дзвенить до ранку,

Дзвін келихів, танці —

А сьогодні День діджея –

Веселіться, братці!

* * *

Ми професію діджея

Підкорили вже давно.

Гуру дисків і вінілу –

Спати точно не дамо!

* * *

Ти почуття ритму держиш у крові,

І стиль твій просто відпад!

Вітаю тебе від душі,

Бажаю найвищих нагород.

* * *

Ти тусовки веди з натхненням,

Запалюй від душі.

Щоб усі кричали “Гей!”

Зі святом тебе, діджей!

* * *

Бажаємо роботи відмінні сети,

Щоб ритми окриляли серця,

Щоб музика голосно й довго звучала!

А робота діджея не мала кінця!

Нагадаємо, відомий французький діджей Busy P зняв кліп на пісню Genie в Києві.

Фото: richiehawtin