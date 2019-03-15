Leopolis Jazz 2019, який буде проходити з 26 до 30 червня, анонсував другого хедлайнера фестивалю.

Kenny Barron Quintet стане другим хедлайнером фестивалю Leopolis Jazz Fest 2019.

Кенні Баррон – легенда джазової історії, американський музикант, композитор, аранжувальник, найліричніший піаніст нашого часу в Україну приїде вперше.

Кількість великих джазменів, з якими він співпрацював, неможливо перерахувати. У 60-ті він грав з Діззі Гіллеспі, потім з Фредді Хаббардом, Стенлі Таррентіном, Мілтом Джексоном і Бадді Річем.

На початку 70-х піаніст працював з Юсефом Латіфом, Роном Картером. У 80-х співпрацював з великим саксофоністом Стеном Гетцем і в ці ж роки став співзасновником квартету Sphere, який виконував музику великого Телоніуса Монка.

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Перший альбом Кенні Баррон випустив у 1974 році і з тих пір ним було випущено понад 40 платівок. У 2005 році його ім’я включили до Зали слави американського джазу, також він виграв MAC Lifetime Achievement Award. Кенні Баррон шестиразовий лауреат премії Найкращий піаніст Асоціації джазових журналістів.

Leopolis Jazz Fest – міжнародний джазовий фестиваль, який щорічно проходить в Україні в останні вихідні червня. Перший фестиваль відбувся в 2011 році. Щорічно фестиваль відвідує понад 100 тисяч гостей з України та іноземних країн. У 2016 році фестиваль був визнаний поважним британським виданням The Guardian одним з найкращих джазових фестивалів Європи. Трансляцію концертів фестивалю у Європі здійснює всесвітньо відомий телеканал Mezzo.

Нагадаємо, першим хедлайнером Leopolis Jazz Fest 2019 стане Чік Коріа з проектом My Spanish Heart Band.