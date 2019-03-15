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Померла 18-річна сестра соліста One Direction

Сестра соліста One Direction померла через зупинку серця.

Померла 18-річна сестра соліста One Direction

Сестра соліста One Direction Луї Томлінсона Фелісіте померла у віці 18 років.

Починаюча модельєр, у якої було 1,3 мільйона шанувальників в Instagram, померла у своїй квартирі в західному Лондоні через зупинку серця.

Раніше Фелісіте та Луї втратили свою маму Джоану через лейкемію. Це трапилося в 2016 році.

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Минулого тижня Луї випустив пісню, на яку його надихнуло горе, яке він зазнав через смерть своєї мами. Він включає в себе текст: “Я буду жити одним життям для нас двох”.

Нагадаємо, у віці 19 років померла переможниця Міѕѕ Teenager Universe 2017 з Нідерландів.

Джерело: BBC

Фото: Фелісіте Томлінсон

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