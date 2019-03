Співак Лука Хенні представлятиме Швейцарію на конкурсі Євробачення 2019.

Лука Хенні представлятиме Швейцарію в цьому році на конкурсі Євробачення 2019 в Ізраїлі.

Кар’єра артиста Луки Хенні почалася в 2012 році, коли 17-річний хлопець виграв німецьку версію Pop Idol.

Пісня Швейцарії на Євробачення 2019: Лука Хенні

Лука писав пісню She Got Me в співучасті з командою національних і міжнародних композиторів.

Пісня побудована в основному на ритмічних і близькосхідних елементах.

Біографія Луки Хенні

Лука Хенні, якому зараз 24 роки, народився в сім’ї музикантів. Першим інструментом, з яким познайомився Лука, були барабани. Після них хлопець освоював фортепіано, гітару і спів у музичній школі.

Його перший сингл зайняв перше місце в чартах Німеччини, Австрії та Швейцарії, за ним послідували аншлагові гастролі, фестивалі й телешоу. Він також виграв декілька головних музичних призів, таких як Swiss Music Award і Kids ‘Choice Award у Лос-Анджелесі.

Як повідомлялося, букмекери назвали фаворита Євробачення 2019.