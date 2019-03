Легенди пост-панк рівайвла She Wants Revenge вперше дадуть концерт у Києві 17 серпня.

She Wants Revenge не просто група. Вони гримуча суміш культових Depeche Mode з Interpol і Bauhaus.

За той час поки на групу чекають в Україні, вони встигли записати три альбоми і сходити у відпустку на три роки. Увесь цей час віддані фанати чекали.

І ось настав момент істини – She Wants Revenge дають перший концерт в київському клубі BelEtage 17 серпня.

Варто відзначити, що останній альбом група записала аж у далекому 2011 році, але американці працюють над новою платівкою, яку планують випустити цього року. Якщо все піде за планом, то Києву пощастить ще раз і ми почуємо новий матеріал одними з перших.

Факти ICTV склали п’ять причин, чому варто піти на концерт She Wants Revenge

1. Перший виступ гурту в Києві, який гідно оцінять шанувальники.

2. Час ностальгії. Останній альбом вийшов вісім років тому, а це значний період життя будь-якої людини. Якщо ви фанат гурту, то обов’язково згадайте студентські роки та ті моменти, коли вперше познайомилися з творчістю групи і усвідомили її особливість для себе.

3. До 17 серпня новий альбом може бути вже записаний, а значить почути його можна буде одними з перших.

4. Послухати треки з дебютного альбому She Wants Revenge, який увійшов в топ-50 найкращих американського чарту.

5. Якщо ви ніколи не чули She Wants Revenge, але відкриті для нової музики, то вам однозначно в BelEtage. Стиль, в якому творить дует – суміш пост-панку, електронної музики і дарк вейва. Багато київських меломанів ходять на концерти для ознайомлення. У випадку з She Wants Revenge, це може бути любов’ю назавжди.

