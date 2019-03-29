Похорон Флінта пройшов під пісні й танці фанатів у британському містечку Брейнтрі.

Сотні фанатів заповнили вулиці містечка Брейнтрі у британському Ессексі, щоб попрощатися з фронтменом The Prodigy Кітом Флінтом.

Спостерігаючи за натовпом, можна було б спершу подумати, що відбувається не похорон, а справжній рейв.

Багато хто з шанувальників тримали пляшки і келихи з алкоголем. Люди були веселими, співали і танцювали.













Рейв на похороні: у Британії попрощалися з Кітом Флінтом / 3 фотографии

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Цікаво, що катафалк, яким везли тіло Флінта, був прикрашений вінком у формі логотипу групи – мурахи.

Як повідомлялося, вокаліст The Prodigy Кіт Флінт помер на 50-му році життя у своєму будинку в Англії.

Пізніше його колега по гурту Ліам Хоулетт підтвердив, що Флінт наклав на себе руки.

Джерело: ES