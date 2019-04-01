Репера Nipsey Hussle застрелили біля магазину його одягу.
Убили репера Nipsey Hussle у Лос-Анджелесі 31 березня.
Артиста, який був номінантом премії Греммі, застрелили біля магазину його одягу.
Нападник завдав реперу кілька вогнепальних поранень, після чого його госпіталізували. Nipsey Hussle помер у лікарні.
Повідомляється, що разом із артистом під вогонь зловмисника потрапили ще дві людини. Один із них перебуває у лікарні, другий відмовився від лікування.
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Що стало причиною стрілянини, наразі невідомо.
Як повідомлялося, у Нью-Йорку застрелили репера Hollywood Play.
Джерело: NBC News
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