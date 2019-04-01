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Репера Nipsey Hussle застрелили у Лос-Анджелесі

Репера Nipsey Hussle застрелили біля магазину його одягу.

Репера Nipsey Hussle застрелили у Лос-Анджелесі

Убили репера Nipsey Hussle у Лос-Анджелесі 31 березня.

Артиста, який був номінантом премії Греммі, застрелили біля магазину його одягу.

Нападник завдав реперу кілька вогнепальних поранень, після чого його госпіталізували. Nipsey Hussle помер у лікарні.

Повідомляється, що разом із артистом під вогонь зловмисника потрапили ще дві людини. Один із них перебуває у лікарні, другий відмовився від лікування.

Читайте: У США застрелили репера Young Greatness

Що стало причиною стрілянини, наразі невідомо.

Як повідомлялося, у Нью-Йорку застрелили репера Hollywood Play.

Джерело: NBC News

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