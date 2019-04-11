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Факти / Шоу-бізнес / Музика

Поки є голос – буду співати: відомі партії Пономаренка

Іван Пономаренко помер, але залишив у серцях яскравий і незабутній слід в історії українського оперного мистецтва.

Поки є голос – буду співати: відомі партії Пономаренка

Іван Пономаренко помер на 85 році життя в результаті зупинки серця.

Соліст Національної опери України і народний артист України пішов із життя в день свого народження.

Прощання з Пономаренком відбудеться 13 квітня у Києві у фойє Національного академічного театру опери та балету України ім. Т. Г. Шевченка о 10.30. О 12.00 відбудеться відспівування в Іллінській церкві.

Відомі партії у виконанні Пономаренка

– Поки є голос – буду співати.

У доробку Пономаренка понад тридцять партій у класичному і сучасному репертуарі. Більшість із них за своєю емоційною напругою і технічною складністю є вершинами вокально-сценічного мистецтва: Мазепа, Євгеній Онєгін, Дон Жуан в однойменних операх П. Чайковського, В.-А. Моцарта, Грязной у Царевій нареченій М. Римського-Корсакова, Щелкалов у Борисі Годунові М. Мусоргського, Скарпіа в опері Тоска Дж. Пуччіні,  Альфіо у Сільській честі П. Масканьї, найскладніші і найдраматичніші партії вердіївського репертуару: Жермон, Ріголетто, Набукко, Амонасро, Ренато в київських та зарубіжних постановках опер Ріголетто, Набукко, Аїда, Бал-маскарад.

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Нагадаємо, у березні помер актор Сергій Романюк – народний артист України.

 

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