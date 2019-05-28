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Освідчення у коханні російською: новий кліп Rammstein

Rammstein випустили кліп на пісню Ausländer.

Освідчення у коханні російською: новий кліп Rammstein

Кліп на пісню Ausländer гурт Rammstein випустив 28 травня.

У новій відеороботі музиканти припливають до племені аборигенів на надувному човні.

Вокаліст Rammstein Тілль Ліндеманн танцює племінні танці, малює і полює.

Читайте: Rammstein презентували новий альбом

Цікаво, що у пісні німецькою звучать освідчення у коханні російською.

До слова, раніше Rammstein випустив кліп на пісню Deutschland.

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