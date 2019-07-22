22 липня український гурт Гриби випустив нову пісню і кліп Контракти.

Гриби випустили нову пісню і кліп Контракти через два роки після оголошення про розпад гурту.

У кліпі музиканти з’явилися в ролі сміттярів.

За кілька годин кліп подивилися 180 тис. разів.

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До слова, склад гурту зазнав змін і зараз до нього входять тільки двоє учасників – 4atty aka Tilla і Симптом.

Юрій Бардаш, який був продюсером проекту, покинув групу.

Нагадаємо, у 2017 році в ЗМІ з’явилася інформація про розпад гурту Гриби. Ймовірною причиною стало те, що Юрій Бардаш зайнявся просуванням нового проекту – гурту Бамбінтон.