Засновник радянського і російського вокально-інструментального ансамблю Пламя Сергій Березін помер на 82 році життя.
Сергій Березін помер у віці 81 року. Повідомлення про смерть засновника радянського і російського вокально-інструментального ансамблю Пламя з’явилося в соцмережі поетеси Лариси Рубальскої.
Цю інформацію також підтвердила директор групи Пламя Гелена Дорфман.
Серед відомих пісень Сергія Березина – Сніг кружляє, На дальній станції зійду, Йде солдат по місту.
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У 1988 році Сергій Березін став заслуженим артистом РРФСР, у 2001 році – народним артистом РФ.
Нагадаємо, днями помер Віллі Токарєв – відомий радянський музикант і співак.
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