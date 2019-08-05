Засновник радянського і російського вокально-інструментального ансамблю Пламя Сергій Березін помер на 82 році життя.

Сергій Березін помер у віці 81 року. Повідомлення про смерть засновника радянського і російського вокально-інструментального ансамблю Пламя з’явилося в соцмережі поетеси Лариси Рубальскої.

Цю інформацію також підтвердила директор групи Пламя Гелена Дорфман.

Серед відомих пісень Сергія Березина – Сніг кружляє, На дальній станції зійду, Йде солдат по місту.

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У 1988 році Сергій Березін став заслуженим артистом РРФСР, у 2001 році – народним артистом РФ.

Нагадаємо, днями помер Віллі Токарєв – відомий радянський музикант і співак.