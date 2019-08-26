Тейлор Свіфт очолила рейтинг найбільш високооплачуваних співачок року за версією Forbes.

Найбільш високооплачуваною співачкою року стала американська виконавиця Тейлор Свіфт.

Річний дохід співачки, згідно з рейтингом Forbes, становить $185 млн.

На другій сходинці опинилася Бейонсе, чий дохід оцінили в $81 млн.

Трійку замкнула барбадоська співачка Ріанна. Її дохід склав $62 млн.

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У десятку найбільш високооплачуваних зірок також увійшли Кеті Перрі ($57,5 млн), Пінк ($57 млн), Аріана Гранде ($48 млн), Дженніфер Лопес ($43 млн), Леді Гага ($39,5 млн), Селін Діон ($37,5 млн) і Шакіра ($35 млн).

До слова, раніше Forbes опублікував рейтинг найбільш високооплачуваних спортсменок світу.