У Києві вперше відбувся фестиваль міської культури Булгаков-FEST, на якому побували тисячі киян і гостей столиці.

14 вересня 2019 у Києві вперше пройшов фестиваль міської культури Булгаков-FEST, який зібрав на Андріївському узвозі тисячі киян і гостей столиці.

Була тут і магія булгаковських читань у музеї, і демонстрація фільмів за мотивами творів автора, і театралізовані вистави, і презентація нововиданих книг про великого генія, і, в довершення всього, концертна програма за участю гуртів Ліловий, Макс Пташник і clan, LAMA і Танок на майдані Конго (ТНМК).

Ідея організувати фестиваль на базі Будинку-музею Михайла Булгакова належить засновнику благодійного фонду Культурні новації, арт-бізнесмену, букіністу Владиславу Трубіцину, який вже давно дружить, співпрацює з музеєм і допомагає йому. Саме тому рішення про спільне проведення Булгаков-FEST можна вважати закономірним і логічним вінцем цієї тривалої та продуктивної взаємодії.

– Ми з Музеєм – давні друзі та завзяті булгакознавці, нам подобається популяризувати роботи і знайомити з життям великого майстра жителів столиці та її гостей. І оскільки формат фестивалю має найбільш широке охоплення і специфіку інтерактивного залучення, ми вирішили зробити на Андріївському нову “родзинку”, нову візитну картку узвозу, “прописавши” тут щорічний вересневий Булгаков-FEST. І, дивлячись на кількість молоді, зацікавленої в активностях фестивалю, я розумію, що ми обрали правильне місце, час і формат для формування нової культурної традиції, для сучасного прочитання класики, для актуалізації традиції неквапливого, вдумливого читання, – сказав Владислав Трубіцин.

На півдня учасники і глядачі фестивалю поринули у злегка тривожну, але таку привабливу атмосферу, виткану з магії по-булгаківськи – воландовські витівки та провокації, темні сходи музею, наповнені духом містицизму і артефактами іншої епохи, де загавлених відвідувачів ловили зненацька раптом герої, які ожили – картатий чоловічок з тріснутим пенсне, неймовірних розмірів кіт Бегемот, який розмовляє, і, ще гірше, сам Воланд…























Булгаков-FEST отримав щорічну “прописку” на Андріївському / 6 фотографий

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Читці прочитали найкращі фрагменти з улюблених творів Булгакова, для дітей було встановлено скалодром і дитячий майданчик з лаунж-зоною для батьків. Стилізовані у дусі 30-х років, фото-зони сприяли створенню пам’ятних кадрів, а фуд-корти потішили гастрономічні претензії гостей фестивалю.

У наметі в сквері Сліпака на м’яких пуфах розташувалися ті, кому ближче кінотворчість за мотивами Михайла Булгакова – тут крутили Собаче серце, Івана Васильовича і ін.

Любителів читання порадували одразу чотири книжкові новинки про життя і творчість Булгакова, його “київський період”, які побачили світ завдяки меценатській діяльності Владислава Трубіцина і були презентовані в рамках фестивалю. Театр на Подолі відкрив свої двері для книжкової крамниці, де відвідувачі могли задовольнити найвибагливіші інтелектуальні запити.

Ближче до вечора гостей розважали акустичною живою музикою українські колективи – Танок на майдані Конго (ТНМК), LAMA, Макс Пташник і clan, та Ліловий. Під відкритим небом зібралися тисячі киян, щоб стати в цей день єдиним цілим, гідним свого великого земляка. І хоч музика стихла до півночі, знаменитим узвозом ще довго гуляли ті, хто перейнявся духом містицизму великого генія, не бажаючи відпускати його в ту ніч.

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