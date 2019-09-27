Павло Зібров повеселив шанувальників новим танцювальним треком Вуса-Бренд.

Український співак Павло Зібров випустив новий танцювальний трек Вуса-Бренд.

Як виходить із назви, Зібров заспівав про невід’ємну частину свого образу.

У тексті пісні, який написав Петро Мага, співак, зокрема, підколов Олега Вінника, що у нього немає таких вусів, а також порівняв себе із Джонні Деппом.

Музику до нового хіта Зіброва написав молодий саундпродюсер Julik.

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“Просто бімба”, “Класно, запалює, браво” – коментують пісню шанувальники української зірки.

Нагадаємо, Павло Зібров виступив у перший день фестивалю Atlas Weekend 2019 у Києві.