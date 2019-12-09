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Гори: Alyona Alyona представила новий кліп з групою KALUSH

Українська реперка Alyona Alyona презентувала спільний кліп з групою KALUSH.

Аlyona Alyona

Популярна реперка Alyona Alyona випустила спільний кліп на пісню Гори разом з франківською хіп-хоп групою KALUSH.

– Хочу презентувати наш спільний трек Гори. Обіцяю вас приємно вразити, – написала Alyona Alyona.

Читайте: Завтра: Alyona Alyona представила кліп з ONUKA і Noize MC

Раніше Alyona Alyona представила нову групу з Івано-Франківська KALUSH та їхній дебютний кліп на пісню Не маринуй.

Нещодавно українська реперша Alyona Alyona представила новий міні-альбом під назвою В хаті МА.

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