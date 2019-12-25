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Солістка KAZKA зізналася про “цікавий” пірсинг на тілі

Солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька зізналася про “цікавий” пірсинг на тілі та чи буде гурт подавати заявку на участь у Національному відборі на Євробачення.

Солістка KAZKA зізналася про “цікавий” пірсинг на тілі

Солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька дала ексклюзивне інтерв’ю журналістці Ранку у Великому Місті Мирославі Мандзюк.

Співачка розповіла, який найдорожчий подарунок отримувала від чоловіків, чи буде гурт подавати заявку на участь у Національному відборі на Євробачення та чого боїться найбільше.

Читайте: Грай – KAZKA презентувала нову пісню

Також Заріцька зізналася, що має “цікавий пірсинг, можливо, в інтимному місці”.

Більше дивіться у відео.

Нагадаємо, 13 грудня KAZKA презентувала трек під назвою и, котрий увійде в новий альбом NIRVANA.

Фото: kazka.band

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