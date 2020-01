Співачка Біллі Айліш отримала нагороди у чотирьох основних номінаціях музичної премії Греммі-2020, зокрема за Пісню року під назвою Bad Guy.

Крім того, експерти віддали Біллі Айліш нагороди Альбом року (When We All Fall Asleep, Where Do We Go?), Запис року та Найкращий новий артист.

Згадуємо головні хіти молодої та успішної зірки.

Вad guy

Everything I wanted

Lovely

Six Feet Under

Bellyache