PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Музика

Топ-5 хітів зірки Греммі-2020 Біллі Айліш

Співачка Біллі Айліш отримала нагороди у чотирьох основних номінаціях музичної премії Греммі-2020, зокрема за Пісню року під назвою Bad Guy.

Крім того, експерти віддали Біллі Айліш нагороди Альбом року (When We All Fall Asleep, Where Do We Go?), Запис року та Найкращий новий артист.

Читайте: Піаністка українського походження Шпаченко отримала Греммі

Згадуємо головні хіти молодої та успішної зірки.

Вad guy

Everything I wanted

Lovely

Six Feet Under

Bellyache

Фото: Dreamstime

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка