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Ями: Леся Нікітюк випустила пісню і анонсувала ще вісім

Леся Нікітюк випустила першу пісню Ями.

Кліп був опублікований на каналі ведучої на YouTube. Пісня стала саундтреком авторської телепрограми Le Маршрутка.

В Instagram телеведуча заявила, що перестає співати в караоке.

Читайте: Леся Нікітюк і MARUV без одягу станцювали під Bang

– Дякую, Укравтодор! Без вас точно пісні б не було. Сподіваюся вам сподобається…, – написала вона.

Також Нікітюк анонсувала ще вісім пісень і альбом.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

Раніше ведучий Олександр Педан жорстко розіграв колегу Лесю Нікітюк, але сам став жертвою її жарту.

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