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Помер відомий британський діджей Ендрю Вітералл

Ендрю Вітералл, один із найповажніших діджеїв та продюсерів у Великій Британії, помер у віці 56 років.

Менеджер Вітералла повідомив, що музикант помер у понеділок, 17 лютого, у лондонській лікарні від легеневої емболії.

Музикант, який народився у Віндзорі, здобув славу в епоху популярності стилю танцювальної музики acid house наприкінці 80-х.

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– Його лікували в госпіталі, але, на жаль, кров’яний згусток досяг його серця. Його смерть була швидкою і мирною, – йдеться в заяві менеджера.

Джерело: Daily Mail

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