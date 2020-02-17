Ендрю Вітералл, один із найповажніших діджеїв та продюсерів у Великій Британії, помер у віці 56 років.
Менеджер Вітералла повідомив, що музикант помер у понеділок, 17 лютого, у лондонській лікарні від легеневої емболії.
Музикант, який народився у Віндзорі, здобув славу в епоху популярності стилю танцювальної музики acid house наприкінці 80-х.
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– Його лікували в госпіталі, але, на жаль, кров’яний згусток досяг його серця. Його смерть була швидкою і мирною, – йдеться в заяві менеджера.
Раніше Факти ICTV писали, що померла зірка Санта-Барбари Маржд Дюсей.
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