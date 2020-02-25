Це перемога української культури – гурт Go-А про участь у Євробаченні 2020

Учасники гурту Go-A, які представлятимуть Україну на Євробаченні 2020, дали свою першу прес-конференцію.

Так, за їхніми словами, на підготовку до Євробачення буде виділено дуже багато часу та зроблено усе, щоб виступити на високому рівні.

– Роботи дуже багато, але ми до цього готові. Можна сказати, що ми готувались до цього 7 років.

Також солістка гурту Катерина Павленко висловила подяку усім, хто їх підтримував.

– Дуже хочеться у вигляді концертів подякувати тим, хто за нас проголосував і дав нам можливість представити Україну в Європі. Те, що ми їдемо (на Євробачення, – Ред.) – це не перемога гурту Go-А, це перемога української культури.

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Співачка додала, що їхня перемога показує, що люди починають розуміти важливі речі.

– Це показує, що наше суспільство починає розуміти речі, які є дуже важливими для нашої країни.

Раніше Факти ICTV розповідали, що відомо про переможця відбору на Євробачення 2020.