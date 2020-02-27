Небо льет дождем: Макс Барських засвітив нову пісню до прем’єри

Український співак Макс Барських засвітив фанатам свою нову пісню Небо льет дождем.

– Через декілька годин відбудеться наш перший концерт у рамках світового туру, де я вперше виконаю нову пісню Небо льет дождем, – написав він у соцмережі.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Макс Барских / Max Barskih (@max_barskih) 27 Фев 2020 в 12:21 PST

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Також в інтерв’ю на каналі Ходять чутки в YouTube співак показав початкову версію пісні. Макс Барських пояснив, що був не зовсім задоволений першою версією аранжування.

Фрагмент на 10 хв 25 сек:

Прем’єра повного кліпу відбудеться на YouTube 28 лютого.

До слова, першими пісню Небо льет дождем почують жителі Вільнюса в рамках світового турне Макса Барських Nezemnaya world tour 2020.