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Небо льет дождем: Макс Барських засвітив нову пісню до прем’єри

Український співак Макс Барських засвітив фанатам свою нову пісню Небо льет дождем.

– Через декілька годин відбудеться наш перший концерт у рамках світового туру, де я вперше виконаю нову пісню Небо льет дождем, – написав він у соцмережі.

 

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Публикация от Макс Барских / Max Barskih (@max_barskih)

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Також в інтерв’ю на каналі Ходять чутки в YouTube співак показав початкову версію пісні. Макс Барських пояснив, що був не зовсім задоволений першою версією аранжування.

Фрагмент на 10 хв 25 сек:

Прем’єра повного кліпу відбудеться на YouTube 28 лютого.

До слова, першими пісню Небо льет дождем почують жителі Вільнюса в рамках світового турне Макса Барських Nezemnaya world tour 2020.

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