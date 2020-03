Tuve que escucharme cuando había tiempo, y no entiendo

Cómo me he perdido en un solo momento

Dime dónde irán los sueños que me quedan

Si no queda más espacio en mi cabeza

Я повинен був послухати себе, коли був час,

І я не розумію, як я загубився в один тільки момент.

Скажи, куди підуть мрії, які залишились у мені,

Якщо не залишиться простору у мене в голові.