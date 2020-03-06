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Факти / Шоу-бізнес / Музика

Universo: про що співатиме представник Іспанії Блас Канту на Євробаченні

На Євробаченні 2020 від Іспанії виступить співак Блас Канту з піснею Universo.

Факти ICTV підготували текст та переклад пісні, аби краще ознайомитися з конкурсантом.

Blas Cantó – Universo

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Universo Всесвіт
Perdóname, perdóname
Uni-Universo
Perdóname, perdóname		 Пробач мені, пробач,
Все всесвіт,
Пробач мені, пробач.
Todo lo que escondo cuando tengo miedo
Se hace realidad dentro de este silencio
Puedo ser como el viento
Y desaparecer		 Все, що я приховую, коли боюсь,
Стає реальністю в цій тиші.
Можу бути як вітер
І прірва.
Perdóname, perdóname
Uni-Universo
Perdóname, perdóname
Uni-Universo
Por apagar mi voz
Para evitar ser el culpable
De lo que soy
Perdóname
Uni-Universo
Uni-Universo		 Пробач мені, пробач,
Все-всесвіт,
Пробач мені, пробач,
Все-всесвіт,
Що я замовк,
Щоб не бути винним
За те, хто я є,
Пробач мені,
Все-всесвіт,
Все-всесвіт.
Tuve que escucharme cuando había tiempo, y no entiendo
Cómo me he perdido en un solo momento
Dime dónde irán los sueños que me quedan
Si no queda más espacio en mi cabeza		 Я повинен був послухати себе, коли був час,
І я не розумію, як я загубився в один тільки момент.
Скажи, куди підуть мрії, які залишились у мені,
Якщо не залишиться простору у мене в голові.
Perdóname, perdóname
Uni-Universo
Perdóname, perdóname
Uni-Universo
Por apagar mi voz
Para evitar ser el culpable
De lo que soy
Perdóname
Uni-Universo		 Пробач мені, пробач,
Все-всесвіт,
Пробач мені, пробач,
Все-всесвіт,
Що я замовк,
Щоб не бути винним
За те, хто я є,
Пробач мені,
Все-всесвіт.
Un-Universo
Uni-Universo
Uni-Universo		 Все-всесвіт,
Все-всесвіт
Все-всесвіт.
Puedo ser como el viento
Y desaparecer
Puedo salir corriendo
Y desaparecer		 Можу бути як вітер
І прірва.
Можу помчати
І прірва.
Perdóname, perdóname
Perdóname
Uni-Universo
Perdóname, perdóname
Uni-Universo
Por apagar mi voz
Para evitar ser el culpable
De lo que soy
Perdóname, perdóname
Uni-Universo
Uni-Universo		 Пробач мені, пробач,
Пробач мені,
Все-всесвіт.
Пробач мені, пробач,
Все-всесвіт,
Що я замовк,
Щоб не бути винним
За те, хто я є.
Пробач мені,
Все-всесвіт,
Все-всесвіт.
Uni-Universo
Uni-Universo		 Все-всесвіт,
Все-всесвіт.

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