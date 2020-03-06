На Євробаченні 2020 від Іспанії виступить співак Блас Канту з піснею Universo.
Факти ICTV підготували текст та переклад пісні, аби краще ознайомитися з конкурсантом.
Blas Cantó – Universo
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|Universo
|Всесвіт
|Perdóname, perdóname
Uni-Universo
Perdóname, perdóname
|Пробач мені, пробач,
Все всесвіт,
Пробач мені, пробач.
|Todo lo que escondo cuando tengo miedo
Se hace realidad dentro de este silencio
Puedo ser como el viento
Y desaparecer
|Все, що я приховую, коли боюсь,
Стає реальністю в цій тиші.
Можу бути як вітер
І прірва.
|Perdóname, perdóname
Uni-Universo
Perdóname, perdóname
Uni-Universo
Por apagar mi voz
Para evitar ser el culpable
De lo que soy
Perdóname
Uni-Universo
Uni-Universo
|Пробач мені, пробач,
Все-всесвіт,
Пробач мені, пробач,
Все-всесвіт,
Що я замовк,
Щоб не бути винним
За те, хто я є,
Пробач мені,
Все-всесвіт,
Все-всесвіт.
|Tuve que escucharme cuando había tiempo, y no entiendo
Cómo me he perdido en un solo momento
Dime dónde irán los sueños que me quedan
Si no queda más espacio en mi cabeza
|Я повинен був послухати себе, коли був час,
І я не розумію, як я загубився в один тільки момент.
Скажи, куди підуть мрії, які залишились у мені,
Якщо не залишиться простору у мене в голові.
|Perdóname, perdóname
Uni-Universo
Perdóname, perdóname
Uni-Universo
Por apagar mi voz
Para evitar ser el culpable
De lo que soy
Perdóname
Uni-Universo
|Пробач мені, пробач,
Все-всесвіт,
Пробач мені, пробач,
Все-всесвіт,
Що я замовк,
Щоб не бути винним
За те, хто я є,
Пробач мені,
Все-всесвіт.
|Un-Universo
Uni-Universo
Uni-Universo
|Все-всесвіт,
Все-всесвіт
Все-всесвіт.
|Puedo ser como el viento
Y desaparecer
Puedo salir corriendo
Y desaparecer
|Можу бути як вітер
І прірва.
Можу помчати
І прірва.
|Perdóname, perdóname
Perdóname
Uni-Universo
Perdóname, perdóname
Uni-Universo
Por apagar mi voz
Para evitar ser el culpable
De lo que soy
Perdóname, perdóname
Uni-Universo
Uni-Universo
|Пробач мені, пробач,
Пробач мені,
Все-всесвіт.
Пробач мені, пробач,
Все-всесвіт,
Що я замовк,
Щоб не бути винним
За те, хто я є.
Пробач мені,
Все-всесвіт,
Все-всесвіт.
|Uni-Universo
Uni-Universo
|Все-всесвіт,
Все-всесвіт.
Нагадаємо, 22 лютого завершився національний відбір, за підсумками якого стало відомо, хто поїде на Євробачення 2020 від України.