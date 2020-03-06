Universo Всесвіт

Perdóname, perdóname

Uni-Universo

Perdóname, perdóname Пробач мені, пробач,

Все всесвіт,

Пробач мені, пробач.

Todo lo que escondo cuando tengo miedo

Se hace realidad dentro de este silencio

Puedo ser como el viento

Y desaparecer Все, що я приховую, коли боюсь,

Стає реальністю в цій тиші.

Можу бути як вітер

І прірва.

Perdóname, perdóname

Uni-Universo

Perdóname, perdóname

Uni-Universo

Por apagar mi voz

Para evitar ser el culpable

De lo que soy

Perdóname

Uni-Universo

Uni-Universo Пробач мені, пробач,

Все-всесвіт,

Пробач мені, пробач,

Все-всесвіт,

Що я замовк,

Щоб не бути винним

За те, хто я є,

Пробач мені,

Все-всесвіт,

Все-всесвіт.

Tuve que escucharme cuando había tiempo, y no entiendo

Cómo me he perdido en un solo momento

Dime dónde irán los sueños que me quedan

Si no queda más espacio en mi cabeza Я повинен був послухати себе, коли був час,

І я не розумію, як я загубився в один тільки момент.

Скажи, куди підуть мрії, які залишились у мені,

Якщо не залишиться простору у мене в голові.

Perdóname, perdóname

Uni-Universo

Perdóname, perdóname

Uni-Universo

Por apagar mi voz

Para evitar ser el culpable

De lo que soy

Perdóname

Uni-Universo Пробач мені, пробач,

Все-всесвіт,

Пробач мені, пробач,

Все-всесвіт,

Що я замовк,

Щоб не бути винним

За те, хто я є,

Пробач мені,

Все-всесвіт.

Un-Universo

Uni-Universo

Uni-Universo Все-всесвіт,

Все-всесвіт

Все-всесвіт.

Puedo ser como el viento

Y desaparecer

Puedo salir corriendo

Y desaparecer Можу бути як вітер

І прірва.

Можу помчати

І прірва.

Perdóname, perdóname

Perdóname

Uni-Universo

Perdóname, perdóname

Uni-Universo

Por apagar mi voz

Para evitar ser el culpable

De lo que soy

Perdóname, perdóname

Uni-Universo

Uni-Universo Пробач мені, пробач,

Пробач мені,

Все-всесвіт.

Пробач мені, пробач,

Все-всесвіт,

Що я замовк,

Щоб не бути винним

За те, хто я є.

Пробач мені,

Все-всесвіт,

Все-всесвіт.