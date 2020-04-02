Володар Еммі та Греммі Адам Шлезінгер помер від коронавірусу

Лауреат Еммі та Греммі Адам Шлезінгер, відомий своєю роботою у власному гурті Fountains of Wayne й телешоу Божевільна колишня, помер у середу, 1 квітня, після зараження коронавірусом.

Музикант та автор пісень помер у лікарні у штаті Нью-Йорк. Нині невідомо, де 52-річний батько двох дочок заразився вірусом.

Шлезінгер був номінований на 10 Еммі за написання комічних пісень для декількох телевізійних шоу, вигравши три.

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Він також був номінований на премію Оскар за написання головної пісні для фільму 1997 року Те, що ти робиш, режисером якого став Том Хенкс.

До слова, Тома Хенкса і його дружину вже виписали з лікарні після лікування від коронавірусу.

Фото: adam_schlesinger