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Факти / Шоу-бізнес / Музика

Розкрито причину смерті реперки Чинни Роджерс

Реперка Чинна Роджерс померла від випадкового передозування наркотиків.

Цю версію підтвердив представник департаменту громадського здоров’я Філадельфії у США.

Раніше про смерть 25-річної реп-виконавиці і моделі, сценічне ім’я якої – Чинна, повідомив її менеджер Джон Міллер.

Він розповів, що жінка померла в середу, 8 квітня, у своєму будинку в Філадельфії.

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Раніше реперка в інтерв’ю ЗМІ відкрито розповідала про свою наркозалежність.

Нагадаємо, у січні минулого року репер Juice WRLD помер від передозування оксикодоном і кодеїном.

Фото: chizzyano

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