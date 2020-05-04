Українська телеведуча Леся Нікітюк скористалася темою карантину і зняла кліп для тих, хто втомився від обмежувальних заходів у зв’язку з коронавірусом.

Кліп на трек Stayathome Нікітюк створювала разом із гуртом Patsyki z Franeka.

У кліпі зірка англійською мовою просто вимовляє фрази:

– Сьогодні моя країна прокидається рано, сьогодні мої солдати йдуть на війну, сьогодні мої поліцейські, мої лікарі йдуть на роботу сьогодні мої політики сказали меня сидіти вдома.

Проте нова творчість Нікітюк сподобалося прихильникам.

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“Крута пісня”, “Супер”, “Навіть під олдскульне техно можете! Файно-файно”, – написали користувачі під кліпом.

Нагадаємо, Джаред Лето увірвався у прямий ефір Лесі Нікітюк та передав вітання українським фанатам.