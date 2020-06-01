Оперна співачка Маді Меспле померла у Франції 30 травня. Їй було 89 років, довгі роки вона боролася з хворобою Паркінсона.

Смерть співачки підтвердив міністр культури Франції Франк Рістер.

У своєму Twitter він нагадав, що ця блискуча жінка була нагороджена орденом Почесного легіону за просування французької культури в усьому світі.

За його словами, їй не було рівних у таких оперних постановках, як Казки Гофмана, Севільський цирульник та Лакме.

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Маді Меспле народилася 7 березня 1931 року в Тулузі. Саме там вона дебютувала на сцені театру Капітолій.

У рідному місті вона закінчила консерваторію і переїхала до Парижу, де й почалася її кар’єра професійної оперної співачки.

Вона підкорила сцени Королівського оперного театру в Лондоні, Ла Скала у Мілані, Метрополітен-опера в Нью-Йорку та театру Колон в Буенос-Айресі.

Меспле залишила сцену в 1985 році, а в 2011-му співачці присвоєно звання командора ордена Почесного легіону.

Вона мала справді чарівний голос.

Навесні 2020 року на 88 році життя помер Анатолій Мокренко – відомий український оперний співак. Він віддав опері 50 років свого життя.

Фото: wanderersite.com