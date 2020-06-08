PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Музика

Спільний трек Моргенштерна та Елджея Кадиллак злили в мережу

Російський репер Моргенштерн, який регулярно штурмує тренди YouTube, знову в центрі уваги.

У мережі виклали аудіозапис його нового треку Кадиллак, у створенні якого також взяв участь інший відомий репер і чоловік Насті Івлєєвої Елджей.

Після зливу треку Моргенштерн закрив коментарі у соцмережах. Обидва артисти поки мовчать на тему того, хто опублікував нову спільну роботу.

Читайте: Легендарная пыль: Моргенштерн випустив новий альбом

Раніше Алішер заявляв, що заплатив за зведення треку 100 тис. рублів.

В Україні про Моргенштерна заговорили після того, як він на своєму концерті в Одесі назвав день жалоби за загиблими під час пожежі в Одеському коледжі показухою.

Теги:
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх