Російський репер Моргенштерн, який регулярно штурмує тренди YouTube, знову в центрі уваги.

У мережі виклали аудіозапис його нового треку Кадиллак, у створенні якого також взяв участь інший відомий репер і чоловік Насті Івлєєвої Елджей.

Після зливу треку Моргенштерн закрив коментарі у соцмережах. Обидва артисти поки мовчать на тему того, хто опублікував нову спільну роботу.

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Раніше Алішер заявляв, що заплатив за зведення треку 100 тис. рублів.

В Україні про Моргенштерна заговорили після того, як він на своєму концерті в Одесі назвав день жалоби за загиблими під час пожежі в Одеському коледжі показухою.