Відомого репера Lil Marlo застрелили в центрі Атланти

30-річного американського репера Lil Marlo застрелили у суботу, 11 липня, в центрі Атланти.

Поліцейські виявили тіло репера за кермом машини, коли отримали сигнал про автомобільну аварію.

За версією правоохоронців, убивця цілеспрямовано стріляв у Lil Marlo.

– Нині слідчі вважають, що жертва була ціллю стрілянини, і вони працюють над тим, щоб встановити обставини, пов’язані зі стріляниною, – заявили в поліції.

Lil Marlo був популярним репером, який підписав контракт із американським лейблом Quality Control у 2017 році.

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Смерть реперки Чинни Роджерс

8 квітня 2020 року у своєму будинку в Філадельфії померла реп-виконавиця Чинна Роджерс. Про смерть повідомив її менеджер Джон Міллер.

Пізніше представник департаменту громадського здоров’я Філадельфії у США підтвердив версію про те, що Чинна Роджерс померла від випадкового передозування наркотиків.

Фото: lilmarlo_1