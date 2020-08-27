Сергій Бабкін та його дружина захворіли на Covid-19

Український музикант Сергій Бабкін та його дружина Сніжана отримали позитивні тести на Covid-19.

Про це Бабкін повідомив у соцмережі і додав, що вони з дружиною не знають, де могли підхопити інфекцію.

Водночас Сергій і Сніжана запевняють, що не контактували з хворими на Covid-19 і дотримувалися протиепідемічних правил.

Першою симптоми хвороби відчула дружина музиканта – легке першіння у горлі та ломоту в тілі. Також у жінки трохи піднялася температура. Через добу і сам артист зрозумів, що захворів.

Нині Сергій Бабкін і його дружина Сніжана перебувають на самоізоляції в Харкові.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sergey Babkin.5nizza.Musician. (@babkin_official) 27 Авг 2020 в 12:55 PDT

Хто ще нещодавно заразився

19 серпня стало відомо про інфікування коронавірусом командувача Військово-морських сил України контр-адмірала Олексія Неіжпапи.

Також у серпні позитивний тест на Covid-19 отримав півзахисник луганської Зорі Дмитро Іванисеня.

Народний депутат Юлія Тимошенко, про інфікування якої стало відомо 23 серпня, перебуває у критичному стані, повідомив 26 серпня народний депутат від фракції Батьківщина Вадим Івченко.

Фото: babkin_official