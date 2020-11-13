Помер Філіп Левшин

Український музикант Філіп Левшин помер вранці 12 листопада після довгої боротьби з важкою хворобою.

Причиною смерті Левшина стала зупинка серця.

З 2016 року артисту зробили близько 20 операцій після того, як йому поставили важкий діагноз – панкреонекроз підшлункової залози. У музиканта відмовили життєво важливі органи.

За час лікування Левшин схуд на 20 кг.

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Скандальний учасник Х-Фактора

Філіп, який народився 8 жовтня 1992 року в Києві, здобув популярність завдяки своїй скандальній витівці під час зйомок другого сезону шоу Х-Фактор.

Журі залишилося незадоволеним виступом хлопця через те, що він супроводжувався бек-вокалом, що не відповідає правилам шоу. Левшин отримав чотири “ні”.

Після цього “Fuck you!” почули всі судді, крім Сосєдова, а також звукорежисер.

Артист почав співпрацювати зі знаменитим українським продюсером Юрієм Фальосою, а в 2019 році змінив псевдонім на Його Високість Філіп.

Фото: Філіп Левшин