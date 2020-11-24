Тіло знайшли в готелі: помер онук і спадкоємець мільярдера Пола Гетті

52-річний онук нафтового магната Пола Гетті Джон помер у п’ятницю в Сан-Антоніо, штаті Техас.
Тіло Джона Гетті, який був музикантом, виявили у готельному номері, коли він перестав виходити на зв’язок.
У загиблого онука мільярдера залишилася дочка Айві, яка на вихідних поділилася у соцмережах зворушливими фотографіями разом із батьком.
– Мій батько був чудовою – найкрутішою людиною, яка коли-небудь приземлялася на цій планеті, і я назавжди залишуся найбільш гордою дочкою, – написала вона.
Статки родини Гетті оцінюють на суму понад $5 млрд.
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Помер Шон Коннері
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Фото: ivygetty