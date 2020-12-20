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Факти / Шоу-бізнес / Музика
Юлія Клєцова |

Щедрик, яким ви його не чули! Найкращі виконання різдвяної колядки

Щедрик – українська народна пісня, яка отримала всесвітню популярність у музичній обробці композитора та хорового диригента Миколи Леонтовича.

На Заході український Щедрик давно став невід’ємною частиною різдвяної культури. Carols of the Bells можна почути в кіно, магазинах і на вулицях.

19 грудня хор Військово-повітряних сил США привітав українців із новорічними святами та заспівав різдвяну колядку Щедрик. Чуттєве відео миттю облетіло мережу.

Факти ICTV пропонують згадати ще 5 виконань Щедрика, які нікого не залишать байдужим.





Ми також обрали фільми на Новий рік і Різдво, які допоможуть створити святкову атмосферу та гарно провести вихідні.

Фото: Pixabay

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