Щедрик – українська народна пісня, яка отримала всесвітню популярність у музичній обробці композитора та хорового диригента Миколи Леонтовича.

На Заході український Щедрик давно став невід’ємною частиною різдвяної культури. Carols of the Bells можна почути в кіно, магазинах і на вулицях.

19 грудня хор Військово-повітряних сил США привітав українців із новорічними святами та заспівав різдвяну колядку Щедрик. Чуттєве відео миттю облетіло мережу.

Факти ICTV пропонують згадати ще 5 виконань Щедрика, які нікого не залишать байдужим.

Ми також обрали фільми на Новий рік і Різдво, які допоможуть створити святкову атмосферу та гарно провести вихідні.