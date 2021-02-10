PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Музика
Валентина Чорна |

Фільм про Брітні Спірс – реакція співачки та її бойфренда

Після виходу документального фільму Framing Britney Spears – про особисте життя Брітні Спірс, – її бойфренд Сем Асгарі публічно став на захист співачки. Він виступив проти її батька, який вже 12 років є офіційним опікуном зірки.

Фільм про Брітні Спірс – реакція співачки та її бойфренда

Американське видання The New York Times зняло фільм Framing Britney Spears, в якому журналісти розкрили скандальні подробиці життя артистки Брітні Спірс.

У фільмі показали найяскравіші моменти з життя співачки: перші успіхи й поразки, зворотній бік популярності, розрив стосунків із двома дітьми і нав’язливу опіку Джеймі Спірса – батька Брітні.

Читайте
Брітні Спірс може залишитися під опікою до кінця життя

У сторіз на своїй сторінці в Instagram 27-річний бойфренд висловив відверту зневагу до опікуна Брітні Спірс та наголосив, що він намагається контролювати не лише кар’єру та фінанси, а й особисте життя доньки.

– У мене нуль поваги до того, хто намагається контролювати наші стосунки і постійно створює перепони на нашому шляху. На мою думку, Джеймі повний придурок, – написав Сем Асгарі.

Чоловік додав, що не буде вдаватися в подробиці, тому що поважає їхню з Брітні Спірс приватність.

Реакція Брітні Спірс на фільм Framing Britney Spears

На своїй сторінці в Twitter співачка прокоментувала фільм та зазначила, що жодні факти не можуть відобразити її справжнє життя та показати, якою вона є по той бік екрану.

– Кожна людина має свою історію та свій погляд на історії інших людей! Пам’ятайте, хай як ми впевнені, що знаємо все про життя людини, це ніщо в порівнянні з тим, якою вона є в реальному житті, – написала зірка.

Брітні Спірс програла справу про опіку в суді

Американська співачка Брітні Спірс програла справу з приводу звільнення від опіки батька.

Під час слухань адвокат співачки зазначив, що вона боїться батька, але й надалі боротиметься за свої права. Вже 13 років Джеймі Спірс ухвалює всі рішення, щодо творчого та особистого життя своєї 39-річної дочки.

Питання про опікунство над Брітні довгий час замовчувалося. Згодом фанати дізналися про те, як насправді страждає їхній кумир, і запустили рух #FreeBritney.

Фото: Dreamstime

Теги: ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору