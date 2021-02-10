Після виходу документального фільму Framing Britney Spears – про особисте життя Брітні Спірс, – її бойфренд Сем Асгарі публічно став на захист співачки. Він виступив проти її батька, який вже 12 років є офіційним опікуном зірки.

Американське видання The New York Times зняло фільм Framing Britney Spears, в якому журналісти розкрили скандальні подробиці життя артистки Брітні Спірс.

У фільмі показали найяскравіші моменти з життя співачки: перші успіхи й поразки, зворотній бік популярності, розрив стосунків із двома дітьми і нав’язливу опіку Джеймі Спірса – батька Брітні.

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У сторіз на своїй сторінці в Instagram 27-річний бойфренд висловив відверту зневагу до опікуна Брітні Спірс та наголосив, що він намагається контролювати не лише кар’єру та фінанси, а й особисте життя доньки.

– У мене нуль поваги до того, хто намагається контролювати наші стосунки і постійно створює перепони на нашому шляху. На мою думку, Джеймі повний придурок, – написав Сем Асгарі.

Чоловік додав, що не буде вдаватися в подробиці, тому що поважає їхню з Брітні Спірс приватність.

Реакція Брітні Спірс на фільм Framing Britney Spears

На своїй сторінці в Twitter співачка прокоментувала фільм та зазначила, що жодні факти не можуть відобразити її справжнє життя та показати, якою вона є по той бік екрану.

– Кожна людина має свою історію та свій погляд на історії інших людей! Пам’ятайте, хай як ми впевнені, що знаємо все про життя людини, це ніщо в порівнянні з тим, якою вона є в реальному житті, – написала зірка.

Each person has their story and their take on other people’s stories !!!! We all have so many different bright beautiful lives ????????????????!!! Remember, no matter what we think we know about a person’s life it is nothing compared to the actual person living behind the lens ????✨ !!!! — Britney Spears (@britneyspears) February 9, 2021

Брітні Спірс програла справу про опіку в суді

Американська співачка Брітні Спірс програла справу з приводу звільнення від опіки батька.

Під час слухань адвокат співачки зазначив, що вона боїться батька, але й надалі боротиметься за свої права. Вже 13 років Джеймі Спірс ухвалює всі рішення, щодо творчого та особистого життя своєї 39-річної дочки.

Питання про опікунство над Брітні довгий час замовчувалося. Згодом фанати дізналися про те, як насправді страждає їхній кумир, і запустили рух #FreeBritney.

Фото: Dreamstime