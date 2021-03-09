Український гурт Go-A представив оновлену версію пісні Шум для Євробачення-2021.

Через визначений регламент Євробачення гурту Go-A довелося скоротити хронометраж пісні Шум, а також відмовитися від використання слів з українських народних пісень.

Катерина Павленко зазначила, що її колеги доклали максимум зусиль, аби зберегти зв’язок з попередньою версією пісні.

– Новий текст, звісно ж, також заснований на українському фольклорі. Це матеріал, з яким ми працюємо з 2012 року і не збираємося нічого змінювати. Новий текст є немовби “сиквелом” до попередньої версії, продовженням пісні, випущеної в січні, але трохи у іншому настрої, веселішому. Так, у старій версії ми закликали весну і надіялися на неї, а у новій вона вже прийшла і ми всі дуже раді, – розповіла Павленко.



Солістка гурту додала, що нові обмеження Євробачення через пандемію коронавірусу не завадять гурту добре презентувати пісню на сцені пісенного конкурсу. В разі потреби учасники гурту готові навіть вакцинуватися.

Євробачення-2021 пройде за планом В

Європейський мовний союз заявив, що Євробачення-2021 пройде за так званим сценарієм B.

Міжнародний пісенний конкурс відбудеться у класичному форматі, але з дотриманням жорстких заходів безпеки.

Всім учасникам конкурсу рекомендується дотримуватися карантину за п’ять днів до вильоту. А також потрібно буде пред’явити негативний тест на Covid-19 не більше ніж за 72 години до вильоту.