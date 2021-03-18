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Валентина Чорна |

Всі будьте здорові: Тіна Кароль скасувала концерти

Українська співачка Тіна Кароль неочікувано скасувала всі свої концерти.

Всі будьте здорові: Тіна Кароль скасувала концерти

У сторіз на своїй сторінці в Instagram Тіна Кароль оприлюднила відео зі свого виступу та повідомила про скасування всіх запланованих концертів. Наразі зірка не повідомила причину такого рішення, але зазначила, що це залежить не від неї.

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Співачка попросила вибачення у шанувальників, які чекали на її виступ, а також побажала здоров’я всім підписникам.

– Вдячна усім, хто чекав на концерти. У ситуації, яка від мене не залежить, вони не відбудуться. Всі будьте здорові! – написала Кароль.

Шанувальники артистки припускають, що Тіна скасувала всі свої концерти через можливі проблеми зі здоров’ям або через сплеск захворюваності на коронавірус в Україні.

У березні концерти артистки повинні були відбутися у Червонограді, Володимир-Волинському та Коломиї.

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На своїй сторінці в Instagram учасники гурту повідомили, що майже усі березневі концерти (з 15 до 27 березня) в містах України перенесені на кінець травня – червень. Інші дати поки залишаються незмінними.

Фото: Тіна Кароль

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