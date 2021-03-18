Українська співачка Тіна Кароль неочікувано скасувала всі свої концерти.

У сторіз на своїй сторінці в Instagram Тіна Кароль оприлюднила відео зі свого виступу та повідомила про скасування всіх запланованих концертів. Наразі зірка не повідомила причину такого рішення, але зазначила, що це залежить не від неї.

Співачка попросила вибачення у шанувальників, які чекали на її виступ, а також побажала здоров’я всім підписникам.

– Вдячна усім, хто чекав на концерти. У ситуації, яка від мене не залежить, вони не відбудуться. Всі будьте здорові! – написала Кароль.

Шанувальники артистки припускають, що Тіна скасувала всі свої концерти через можливі проблеми зі здоров’ям або через сплеск захворюваності на коронавірус в Україні.

У березні концерти артистки повинні були відбутися у Червонограді, Володимир-Волинському та Коломиї.

Океан Ельзи переносить тур Оранжерея

Український гурт Океан Ельзи переніс тур Оранжерея через загострення ситуації з розповсюдженням Covid-19 в Україні.

На своїй сторінці в Instagram учасники гурту повідомили, що майже усі березневі концерти (з 15 до 27 березня) в містах України перенесені на кінець травня – червень. Інші дати поки залишаються незмінними.

Фото: Тіна Кароль