Представником від Нідерландів на Євробаченні 2019 став співак Дункан Лоренс (Duncan Laurence) з піснею Arcade. Голлландський співак Дункан де Мур брав участь у п’ятому сезоні Голос Голландії.

Участь принесла йому велику популярність, його тренером була відома нідерландська кантрі і поп-співачка Ільзе Де-Ланге. А сам аритист співає у жанрі хауз, здебільшого – поп.

Навіть два роки потому пісня Arcade залишається вірусною. Другу хвилю популярності вона отримала на просторах TikTok, де під неї вже записали мільйони відео-роликів.

Біографія

Дункан Лоренс почав свою музичну кар’єру в Рок Академії в Тілбурзі. З дитинства він грав у багатьох шкільних колективах. В академії співак розвивався як автор пісень і музичний продюсер. Крім того, артист написав багато пісень у Лондоні та Стокгольмі.

Ще на Голосі Голландії Дункана відзначила нідерландська кантрі і поп-співачка Ільзе Де-Ланге.

– Дункан особливий. Його пісні дуже інтернаціональні й автентичні. Для нього музика завжди на першому місці. Дукан заслуговує на цей шанс, – сказала вона.

На думку низки європейських букмекерських контор, найбільші шанси стати тріумфатором пісенного конкурсу в Тель-Авіві були саме в Дункана Лоренса з його піснею Arcade.

Трансляція першого півфіналу Євробачення 2021

18 травня відбудеться перший півфінал пісенного конкурсу Євробачення 2021. Цього року він пройде в Роттердамі на сцені арени Ahoy Rotterdam.

У першому півфіналі виступлять 16 учасників. Зокрема під 15-м номер виступить гурт Go-A, який представляє Україну на конкурсі.

Онлайн-трансляцію першого півфіналу Євробачення 2021 – дивіться на Фактах ICTV.