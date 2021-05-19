Гурт Go-A, який представляв на Євробаченні Україну, запалив не тільки зал, а й прес-центр конкурсу.

У мережі з’явилося відео, на якому видно, як у прес-центрі реагують на виступ Go-A.

На відео видно, як деякі просто танцюють, а хтось навіть відривається, як на справжній вечірці. Один із журналістів мало не впав зі стільця, коли аплодував.

Після того, як гурт закінчив виступ, у прес-центрі пролунав шквал оплесків.

Як Україна виступила в першому півфіналі Євробачення 2021

Представник України на Євробаченні 2021, гурт Go-A, вийшов на сцену у Роттердамі під 15-м номером. Колектив запалив глядачів шаленою енергетикою та вразив яскравою постановкою концертного номеру.

В основі виступу лежав обряд водіння Шума, пробудження всього живого та початок чогось нового. Як Україна виступила в першому півфіналі Євробачення 2021 – дивіться на Фактах ICTV.