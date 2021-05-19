Як створювали номер Go-A для Євробачення 2021

У вівторок, 18 травня, пройшов перший півфінал Євробачення 2021. Україну на головній сцені Європи гідно представив гурт Go-A, який виконав повністю україномовну пісню Шум.

Над конкурсним номером для Go-A працювали режисери-постановники Костянтин Томільченко і Олександр Бартковський.

Вони зізналися, що створити магічний виступ з українськими аутентичними мотивами їх надихнули слова пісні Шум.

– Нам захотілося зануритися у природу і закликати людей прокинутися від інформаційного шуму. Звідси відразу виникла ідея з зернами, які сиплять наші танцюристи. Замість інформаційного шуму ми сіємо насіння живого і справжнього. Певні образи цієї обрядової історії лежать на поверхні пісні, і саме нею я і надихався, прослуховуючи її без зупинки, – розповів Костянтин Томільченко.

Сценічні образи для колективу створив український стиліст Дмитро Курята.

Він зазначив, що йому більше сподобалася перша версія пісні Шум, яка ще не була адаптована до конкурсу Євробачення.

– Мені сподобалася енергетика пісні. Хоч текст пісні змінився, але пропустити такий шикарний образ «порвемо зелену шубу» я не міг. Тому шуби в тексті немає, а у нас вона є. Дуже тонко ми використовували народні елементи, так щоб їх ніхто не побачив. Для костюмів хлопців я надихався саме першим кліпом. Для кожного хлопця опрацьований костюм згідно статури. У кожного своя індивідуальна форма, – поділився стиліст.















Народні елементи та зелена шуба: як створювали номер Go-A для Євробачення / 4 фотографии

Як Україна виступила у першому півфіналі Євробачення 2021

Український гурт Go-A вийшов на сцену у Роттердамі під 15-м номером. Колектив вразив публіку елементами хореографії, візуальними ефектами та графікою.

А зелена шуба солістки Катерини Павленко гармонійно доповнювала загальну композицію конкурсного виступу.

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Фото: СТБ