Ісландія на Євробаченні 2021: учасник Daði og Gagnamagnið захворів на Covid-19

Член гурту Daði og Gagnamagnið, який представляє Ісландію на Євробаченні 2021, отримав позитивний результат аналізу на Covid-19.

– Сьогодні вранці у члена Gagnamagnið був позитивний результат аналізу. На жаль, це, ймовірно, означає, що ми не будемо брати участь в репетиції сьогодні або у прямому ефірі завтра, і замість цього буде використаний запис нашої другої репетиції, – заявили представники гурту.

EBU ухвалила рішення щодо того, що гурт Daði og Gagnamagnið не вступить у другому півфіналі Євробачення.

На конкурсі буде транслюватися їх репетиція 13 травня.

Ісландська делегація залишиться на карантині і буде перебувати під наглядом органів охорони здоров’я.

Ісландський гурт Daði og Gagnamagnið повинен був виступати у другому півфіналі Євробачення з піснею 10 Years.

За прогнозами букмекерів, гурт має всі шанси, щоб потрапити до топ-5. Однак, як показав перший півфінал, відсутність виступу на сцені конкурсу може значно похитнути результати колективу.

Як Україна виступила в першому півфіналі Євробачення 2021

Представник України на Євробачення 2021, гурт Go-A, вийшов на сцену у Роттердамі під 15-м номером. Колектив запалив глядачів шаленою енергетикою та вразив яскравою постановкою концертного номеру.

В основі виступу лежав обряд водіння Шума, пробудження всього живого та початок чогось нового. Як Україна виступила в першому півфіналі Євробачення 2021 – дивіться на Фактах ICTV.