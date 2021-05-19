У Роттердамі 18 травня відбувся перший півфінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2021. Ведучими заходу стали Шанталь Янцен, Едсілія Ромблі, Ян Сміт та Ніккі де Ягер.

Кожен з них має великий досвід роботи на сцені, а також популярність у своїй країні.

Що відомо про ведучих Євробачення 2021 – читайте на Фактах ICTV.

Шанталь Янцен

Виконавчий продюсер Євробачення 2021 Сіетсе Бакер зазначив, що Шанталь є однією з найталановитіших ведучих у Нідерландах.

Крім цього, Янцен активно розвиває свою акторську діяльність. Вона брала участь у таких фільмах, як Проповідник, Вечірка повного місяця, та мюзиклі Красуня і Чудовисько.

Едсілія Ромблі

Едсілія двічі представляла Нідерланди на Євробаченні, тому вона як ніхто інший розуміється на специфіці заходу. У 1998 році співачка посіла четверте місце на пісенному конкурсі, а в 2007 році не змогла потрапити до фіналу.

Наразі Едсілія продовжує будувати свою музичну кар’єру та тішити шанувальників новими піснями.

Ян Сміт

Ян Сміт є постійним коментатором Євробачення у Нідерландах, а також популярним співаком. Він розпочав свою сольну кар’єру ще в 1996 році.

Зараз на рахунку 35-річного співака 27 альбомів та любов публіки зі всього світу.

Ніккі де Ягер

Ніккі де Ягер є популярною візажисткою та зіркою YouTube. В мережі вона більш відома як NikkieTutorials.

Вже більше десяти років Ніккі створює онлайн-уроки макіяжу. На YouTube каналі б’юті-блогера 13,8 млн підписників.

Минулого року Ніккі здивувала своїх шанувальників неочікуваною заявою. Вона здійснила камінг-аут та повідомила всім, що є трансгендерною жінкою.

Хто пройшов у фінал Євробачення 2021

За результатами першого півфіналу Євробачення 2021, у фіналі опинилися 10 країн. Зокрема і представник України – гурт Go-A.

Також у фінал конкурсу автоматично пройшли країни-організатори та країна-переможець Євробачення 2019. Хто ще пройшов у фінал Євробачення 2021 – читайте на Фактах ICTV.

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