Відбувся перший півфінал 65-го пісенного конкурсу Євробачення 2021. Представники країн дивували не тільки своїми піснями, а й концертними нарядами, в яких з’явилися на сцені в Роттердамі.

Хтось обрав для виступу сукню, хтось брючний костюм, а хтось і зовсім постав на сцені з кольоровим волоссям.

У першому півфіналі пісенного конкурсу виступили 16 учасників, серед яких 12 представниць прекрасної статі.

Факти ICTV підготували голосування і пропонують вам обрати найкраще вбрання виконавиць першого півфіналу Євробачення 2021.

Хто пройшов у фінал Євробачення 2021

У Роттердамі пройшов перший півфінал 65-го пісенного конкурсу Євробачення 2021. У фінал пройшло 10 учасників.

Також ряд країн пройшли автоматично. Хто пройшов у фінал Євробачення 2021 – читайте на Фактах ICTV.