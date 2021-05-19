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Факти / Шоу-бізнес / Музика
Каріна Зуєва |

Зелена шуба чи рожеві ботфорти: найкращий образ першого півфіналу Євробачення (ГОЛОСУВАННЯ)

Зелена шуба чи рожеві ботфорти: найкращий образ першого півфіналу Євробачення (ГОЛОСУВАННЯ)

Відбувся перший півфінал 65-го пісенного конкурсу Євробачення 2021. Представники країн дивували не тільки своїми піснями, а й концертними нарядами, в яких з’явилися на сцені в Роттердамі.

Хтось обрав для виступу сукню, хтось брючний костюм, а хтось і зовсім постав на сцені з кольоровим волоссям.

У першому півфіналі пісенного конкурсу виступили 16 учасників, серед яких 12 представниць прекрасної статі.

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Факти ICTV підготували голосування і пропонують вам обрати найкраще вбрання виконавиць першого півфіналу Євробачення 2021.

 

Хто пройшов у фінал Євробачення 2021

У Роттердамі пройшов перший півфінал 65-го пісенного конкурсу Євробачення 2021. У фінал пройшло 10 учасників.

Також ряд країн пройшли автоматично. Хто пройшов у фінал Євробачення 2021 – читайте на Фактах ICTV.

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