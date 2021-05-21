20 травня відбувся другий півфінал міжнародного конкурсу Євробачення 2021. Албанія виступала під номером одинадцять, а представила країну співачка Анжела Перістері з піснею Karma. Дивіться виступ Албанії на Євробаченні 2021 прямо зараз.

З самого початку номера стало зрозуміло, що на сцені буде щось потужне. Образ Анжели Перістері сильно нагадував Beyonce років п’ять-сім тому. Однак питань до її вокалу і подачі абсолютно немає.

Анжела Перістері на Євробаченні

У 2019 році Анжела Перістері отримала можливість представляти Албанію на Євробаченні з піснею Karma. Однак конкурс у 2020-му скасували, тому за співачкою зберегли право представляти країну у 2021-му.

Для участі в Євробаченні 2021 конкурсну пісню Анжели Karma допрацювали, але текст вирішили залишити албанською мовою.

Фіналісти Євробачення 2021

За результатами першого півфіналу Євробачення 2021, який проходив 18 травня, до фіналу потрапили 10 конкурсантів.

Також до фіналу Євробачення автоматично потрапляють учасники країн-засновниць конкурсу – Велика Британія, Німеччина, Іспанія, Італія та Франція. Крім того, до фіналу одразу потрапляє учасник від країни, яка приймає конкурс, а у 2021 році це Нідерланди.

Хто потрапив до фіналу Євробачення 2021 – дивіться на Фактах ICTV.