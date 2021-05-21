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Факти / Шоу-бізнес / Музика
Євгенія Шапоренко |

Болгарія на Євробаченні 2021: Victoria показала найзатишніший номер на конкурсі

Болгария на Евровидении 2021

20 травня відбувся другий півфінал міжнародного конкурсу Євробачення 2021. Болгарія виступала під номером тринадцять, а представила країну співачка Victoria з піснею Growing Up Is Getting Old. Дивіться виступ Болгарії на Євробаченні 2021 прямо зараз.

Номер болгарської співачки, який вона присвятила своїй родині, вийшов ну дуже затишним. Також варто зазначити, що Victoria досить добре заспівала.

Victoria на Євробаченні

Victoria мала підкорювати сцену Євробачення 2020, але пандемія внесла свої корективи.

Болгарський мовник зберіг за Victoria право представляти країну на Євробаченні 2021, однак зобов’язав записати новий трек.

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В результаті нова конкурсна пісня обиралася з шести треків з дебютного EP Victoria під назвою A Little Dramatic. Пісні опублікували на YouTube. Конкурсний трек обирали глядачі та фокус-група.

Свій вибір вони зупинили на композиції Growing Up Is Getting Old.

Фіналісти Євробачення 2021

За результатами першого півфіналу Євробачення 2021, який проходив 18 травня, до фіналу потрапили 10 конкурсантів.

Також до фіналу Євробачення автоматично потрапляють учасники країн-засновниць конкурсу – Велика Британія, Німеччина, Іспанія, Італія та Франція. Крім того, до фіналу одразу потрапляє учасник від країни, яка приймає конкурс, а у 2021 році це Нідерланди.

Хто потрапив до фіналу Євробачення 2021 – дивіться на Фактах ICTV.

Фото: Eurovision

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