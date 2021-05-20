У Роттердамі (Нідерланди) 20 травня проходить другий півфінал пісенного конкурсу Євробачення 2021. Це музичне свято чекають всі меломани вже два роки, бо конкурс у 2020 році не проводили через пандемію.

Минулого року для всіх стало шоком, що багато міжнародних змагань і конкурсів просто скасували, зокрема йдеться і про Євробачення.

Однак навіть таке значне потрясіння для організаторів Євробачення не новинка, бо конкурс за свою історію бачив і не таке.

Цікаві факти, скандали, надзвичайні вчинки та історія України на конкурсі – все це Факти ICTV вставили у тест, щоб ви могли перевірити свої знання щодо Євробачення.

Фіналісти Євробачення 2021

За результатами першого півфіналу Євробачення 2021, який проходив 18 травня, до фіналу потрапили 10 конкурсантів.

Також до фіналу Євробачення автоматично потрапляють учасники країн-засновниць конкурсу – Велика Британія, Німеччина, Іспанія, Італія та Франція. Крім того, до фіналу одразу потрапляє учасник від країни, яка приймає конкурс, а у 2021 році це Нідерланди.

Хто потрапив до фіналу Євробачення 2021 – дивіться на Фактах ICTV.