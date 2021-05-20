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Валентина Чорна |

Євробачення 2021: де та о котрій дивитися другий півфінал

Євробачення 2021: де та о котрій дивитися другий півфінал

Другий півфінал Євробачення 2021 відбудеться 20 травня, в Роттердамі. Міжнародний пісенний конкурс розпочнеться о 22.00 за київським часом.

Трансляцію Євробачення 2021 можна буде подивитися на телеканалі СТБ (коментатор – Сергій Притула), а також на телеканалі UΛ Перший (коментує конкурс Тимур Мірошніченко).

Онлайн-трансляцію Євробачення 2021 в інтернеті можна буде подивитися на офіційному сайті СТБ (stb.ua).

У другому півфіналі Євробачення 2021 візьмуть участь 17 країн, з яких за результатами голосування у фінал пройдуть тільки 10.

Порядок виступів учасників у другому півфіналі Євробачення 2021:

  1. Сан-Марино (Senhit – Adrenalina)
  2. Естонія (Uku Suviste – The Lucky One)
  3. Чеська Республіка (Benny Cristo – omaga)
  4. Греція (Stefania – Last Dance)
  5. Австрія (Vincent Bueno – Amen)
  6. Польща (RAFAŁ – The Ride)
  7. Молдова (Natalia Gordienko – Sugar)
  8. Ісландія (Daði og Gagnamagnið – 10 Years)
  9. Сербія (Hurricane – Loco Loco)
  10. Грузія (Tornike Kipiani – You)
  11. Албанія (Anxhela Peristeri – Karma)
  12. Португалія (The Black Mamba – Love Is On My Side)
  13. Болгарія (Victoria – Growing Up Is Getting Old)
  14. Фінляндія (Blind Channel – Dark Side)
  15. Латвія (Samanta Tina – The Moon is Rising)
  16. Швейцарія (Gjon’s Tears – Tout l’Univers)
  17. Данія (Fyr & Flamme – Øve Os På Hinanden)

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Пісні учасників другого півфіналу Євробачення 2021

Хто пройшов у фінал Євробачення 2021

У фіналі Євробачення 2021 виступлять 26 країн. За правилами конкурсу автоматично у фінал проходять 5 країн-організаторів Євробачення і країна переможець минулого року. Інші 20 країн визначаються результатами голосування у першому і другому півфіналі. Хто візьме участь у фіналі Євробачення 2021, дивіться в нашому матеріалі.

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