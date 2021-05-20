Другий півфінал Євробачення 2021 відбудеться 20 травня, в Роттердамі. Міжнародний пісенний конкурс розпочнеться о 22.00 за київським часом.

Трансляцію Євробачення 2021 можна буде подивитися на телеканалі СТБ (коментатор – Сергій Притула), а також на телеканалі UΛ Перший (коментує конкурс Тимур Мірошніченко).

Онлайн-трансляцію Євробачення 2021 в інтернеті можна буде подивитися на офіційному сайті СТБ (stb.ua).

У другому півфіналі Євробачення 2021 візьмуть участь 17 країн, з яких за результатами голосування у фінал пройдуть тільки 10.

Порядок виступів учасників у другому півфіналі Євробачення 2021:

Сан-Марино (Senhit – Adrenalina) Естонія (Uku Suviste – The Lucky One) Чеська Республіка (Benny Cristo – omaga) Греція (Stefania – Last Dance) Австрія (Vincent Bueno – Amen) Польща (RAFAŁ – The Ride) Молдова (Natalia Gordienko – Sugar) Ісландія (Daði og Gagnamagnið – 10 Years) Сербія (Hurricane – Loco Loco) Грузія (Tornike Kipiani – You) Албанія (Anxhela Peristeri – Karma) Португалія (The Black Mamba – Love Is On My Side) Болгарія (Victoria – Growing Up Is Getting Old) Фінляндія (Blind Channel – Dark Side) Латвія (Samanta Tina – The Moon is Rising) Швейцарія (Gjon’s Tears – Tout l’Univers) Данія (Fyr & Flamme – Øve Os På Hinanden)

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Пісні учасників другого півфіналу Євробачення 2021

Хто пройшов у фінал Євробачення 2021

У фіналі Євробачення 2021 виступлять 26 країн. За правилами конкурсу автоматично у фінал проходять 5 країн-організаторів Євробачення і країна переможець минулого року. Інші 20 країн визначаються результатами голосування у першому і другому півфіналі. Хто візьме участь у фіналі Євробачення 2021, дивіться в нашому матеріалі.